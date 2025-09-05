ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#10が、2日に配信された。にゃんこスター・アンゴラ村長、浜田ブリトニー(C)AbemaTV,Inc.○デジタル写真集が大ヒットした要因を自己分析スタジオには、浜田ブリトニーとにゃんこスターのアンゴラ村長が登場。アンゴラ村長は、異例の大ヒットとなった自身のデジタル写真集について、「デジタルの写真集って2000冊売れればヒットと言われているんですけど、1万6000冊売れた」と打ち