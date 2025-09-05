¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë½ñÌÌ¤ÎÄó½ÐÆü¡¢9·î8Æü¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÞÆâ¤ÎÆ°¤­¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î2Æü¤Ë¤Ï¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¡¢ÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¡¢¾®Ìî»û¸ÞÅµÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÌÚ¸¶À¿ÆóÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÅÞ4Ìò¤¬»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤òÁí³ç¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¼­°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢ÉûÂç¿Ã¡¢Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ê¤É¤«¤é¤âÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·Í×µá¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢9·î5Æü¤Ë¤ÏËãÀ¸ÇÉ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÎëÌÚ³¾Í´Ë¡Áê¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£