俳優の宮原華音（29）が4日、Instagramを更新した。体を酷使したトレーニング風景を公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】宮原華音の体を酷使したトレーニング動画15歳の時に当時の「三愛水着楽園」イメージガールに選ばれデビューした宮原。その後は時代劇で主演を務めるなど、俳優として活動している。また、“元・空手日本一”という経歴をいかし、格闘技イベント「RISE」のラウンドガールや、自身もプロ格闘家と