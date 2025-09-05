電通は9月3日、ヘルスケア領域のターゲット戦略やビジネスモデルの策定から開発、市場投入、コミュニケーション施策までを一貫で支援する専門組織である「電通ヘルスケアチーム」が、全国20〜70代の男女計1万人を対象に、第19回「ウェルネス1万人調査」を実施したことを発表した。今回の調査は、生活者の健康意識と行動からヘルスケアの現状を把握し、生活者視点で見たヘルスケアトレンドを予測することを目的として、2025年6月6日