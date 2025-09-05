ビザ・ワールドワイド・ジャパンとリベルタス・アドバイザリーは9月4日、企業間決済の効率化のため、VisaとSAPが協業した企業間決済のエンベデッド・ファイナンスソリューションでの取引に日本国内で初めて対応し、今後、地方や中堅・中小企業などデジタル化の課題が進んでいない企業の課題解決に協力していくことを発表した。Visa○SAP BTP経由でカード決済を実現Visaカードを保有する企業は、SAP上で本ソリューションを利用する