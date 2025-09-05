エコバックスは、ドイツのベルリンにて開催されている世界最大規模の見本市「IFA（国際コンシューマ・エレクトロニクス展）」の事前発表会にて、ロボット掃除機「DEEBOT X11シリーズ」を発表しました。日本では、2025年9月5日（金）より先行予約を開始し、9月26日より発売します。実売価格は22万9900円（税込）。 「DEEBOT X11シリーズ」 記事のポイント エコバックスの先進技術が詰め込まれた、まさにフラッグシップモ