King Gnuが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングである、新曲「SO BA」を本日配信リリースした。あわせて、「『SO BAD』 #最悪で最高 TikTok投稿キャンペーン」もスタートした。本楽曲はユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて本日より開催される『ハロウィーン・ホラー・ナイト』で開催されている、超狂暴ゾンビたちが迫力のダンスを踊り狂う『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下