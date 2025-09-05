À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁá¸«º»¿¥¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖHAYAMI SAORI 10th Anniversary Live ¡ÈHAYAPOP¡É¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁá¸«º»¿¥¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´ãº¹¤·¤Ë¿´¤Û¤É¤±¤ë¡ÄÌþ¤·¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥«¥Ã¥ÈËþºÜÀáÌÜ¤ò¾þ¤ë¤³¤Î°ìÌë¤Ë¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡õ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎÅÏÊÕÂóÌé¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹õ¿Ü¹îÉ§¡Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¢Çò°æ¥¢¥­¥È¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë¡¢¾®³Þ¸¶Âó³¤¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó