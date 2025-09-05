はしメロが、TOKYO MXほかにて10月4日より放送開始のTVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』のオープニングテーマに新曲「百面相」が起用されたことを発表した。なお、本楽曲は9月26日より先行配信、12月3日に楽曲を収録したCDリリースを予定している。TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』はドラゴンコミックスエイジで刊行された、発行部数40万部超えの同作のTVアニメ。何があっても顔に出ない女子中学生・