Kroiが、「THE FIRST TAKE」に初登場した。◆Kroi 動画今回披露するのは、TVアニメ『ぶっちぎり⁈』のオープニングテーマ「Sesame」と活動初期からライブシーンでファンと共に育ててきた楽曲「Fire Brain」だ。彼らの今と昔を代表する2曲を、「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルなメドレーにて一発撮りパフォーマンス。◆◆◆■Kroiコメント楽しみにしておりました、本当に。我々ライブとかは毎回この瞬