※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年9月号からの転載です。 突然、配信する動画が途切れたり、いないはずの女の子の声が聞こえてきたり、人前でその話を語るたび、奇妙な要素がひとつずつ付加されていく。【耳なし芳一のカセットテープ】という怪談は、作家の活動とは別に、トークライブなどで怪談を語る機会の多い最東さんが、「話自体はネットで拾ったものですが……」を枕言葉に長年、語ってきた話である。「僕は数多の