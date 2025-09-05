2004年9月、アテネ・パラリンピックの競泳女子で大会7個目となる金メダルを手にする成田真由美さん（共同）パラリンピックの競泳女子で金メダル15個を獲得し「水の女王」と呼ばれた成田真由美（なりた・まゆみ）さんが5日午前1時48分、肝内胆管がんのため死去した。55歳。神奈川県出身。葬儀は、14日午前9時半から川崎市高津区下作延6の18の1、かわさき北部斎苑で。喪主は姉の榑松美由紀（くれまつ・みゆき）さん。下半身まひ