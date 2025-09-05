ÀÐÀî¸©Æâ¤Î¼òÂ¤¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë½©¸ÂÄê¤ÎÆüËÜ¼ò¡Ö¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤ÎÈÎÇä¤¬¡¢5Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åß¤Î´¨¤¤»þ´ü¤Ë¾úÂ¤¤·¤¿À¶¼ò¤òÃ®¤ÎÃæ¤Ç²Æ¤Î´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¡¢½©¤ËÀ¸¤Î¤Þ¤ÞÉÓµÍ¤á¤·¤¿¡Ö¤Ò¤ä¤ª¤í¤·¡×¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Çò»³»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÇò»³¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÀßÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¼òÂ¢¼«Ëý¤Î23ÌÃÊÁ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÌ£¤òµá¤á»î°û¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¼òÂ¤¤ê¤¬