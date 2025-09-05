自民党の総裁選挙の前倒しを巡って全国の都道府県連で対応が分かれています。石川県連は５日、役員会などで対応を協議しましたが結論は出さず、地域の意見を集約した上で週明け8日に最終決定する方針です。県議会で５日開かれた自民党県連の役員会。総裁選の前倒しを党本部に求めるかどうか、対応を議論しましたが…自民党県連幹事長・下沢佳充県議「前倒しという考え方もあるんじゃないかという人もいるし、全く無理せずそのまま