パンを美味しく焼ける高級トースターが注目を集めている。普通のトースターと何が違うのか。トースター市場で約20％のシェアを持つ株式会社千石の大ヒット商品「アラジン グラファイトトースター」の製造現場を取材した――。（第1回／全2回）画像提供＝千石2023年に発売された4枚焼きのリニューアルモデル「アラジン グラファイトトースター AGT-G13B／G」実勢価格2万3000円前後 - 画像提供＝千石■「1万円超の高級トースター」先