「ソフール ストロベリー」ヤクルト本社は、ハードタイプヨーグルト「ソフール ストロベリー」を、10月6日にリニューアル発売する。「ソフール ストロベリー」は、2023年9月に終売したが、その後、消費者から「ソフール ストロベリー」を望む声が多く寄せられ、今回処方およびパッケージデザインをリニューアルし、再発売する運びとなった。リニューアルのポイントでは、リニューアル前と比べ、いちご果汁を増量するとともに、“福