明治安田総合研究所は、調査レポート「キダルトが存在感を放つ玩具市場」を発表した。玩具市場は少子化のなかでも成長を続けている。玩具を楽しむ大人“キダルト”層の購買が勢いづいていることが背景にある。特に単身世帯では、年齢にかかわらず玩具への支出が顕著に拡大している。多様な娯楽のなかで玩具消費が伸びた理由はいくつか考えられるが、特に（1）SNS上の「見せる」消費の拡大、（2）相対的なコスパの良さ、（3）コロナ