中日・柳裕也投手が、今季限りでの引退を発表した祖父江大輔投手の登場曲で登板するという粋な計らいを見せました。本拠地で迎えた巨人との3連戦初戦に先発登板した柳投手。初回のマウンドに向かうと、球場には祖父江投手が登場曲として使用しているTOKIOの「宙船」が流れます。この日、祖父江投手は今季限りで現役を引退すること発表。試合前には引退会見が行われ、柳投手らも花束を持って登場していました。祖父江投手の登場曲で