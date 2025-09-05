「阪神−広島」（５日、甲子園球場）試合前のファーストピッチに俳優の岡部たかしが登場した。９月２９日から始まる、朝ドラの「ばけばけ」に出演。背番号は「９・２９」と刻まれ、見事なノーバウンド投球だった。小、中は野球をしていて、始球式は初めて。「スピードよりもコントロールを目指してたんですけど、やっぱり頭の中が真っ白になりましたね」とストライクでなかったことに、悔しがった。登板前からマウンドに上