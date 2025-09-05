¤³¤ì¤«¤éµ¢Âð¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÏÃÇÂ³Åª¤Ë±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸á¸å4»þ¸½ºß¡¢±¿Å¾¤òºÆ³«¤·Á´Àþ¤ÇÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ·÷¤ÎºßÍèÀþ¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÇßÀþ¤¬ÀÄÇß¡Ý±üÂ¿Ëà±Ø´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ±ûÀþ²÷Â®¤Ï¾å¤êÀþ¤Î°ìÉô¤ÇÃÙ±ä¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤âÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤ÏÂÞ°æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÉÙ»Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¡£