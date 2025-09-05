34年ぶりの高水準。名古屋市職員の給与引き上げを勧告です。 【写真を見る】名古屋市の職員給与 引き上げを勧告 ｢3%超え｣は34年ぶり 勧告通りになれば 689万1935円に 名古屋市の人事委員会はきょう、職員の月給とボーナスを4年連続で引き上げるよう広沢市長に勧告しました。 ことしは、給与を比較する企業の規模を「50人以上」から「100人以上」に見直した上で検討を行い、月給についてはことし4月の平均が40万円余りと、