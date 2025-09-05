NCTのユウタが、日本の人気アーティストと仲睦まじい姿を披露した。【写真】「超イケメンズ」ユウタ、日本人アーティストと2SHOTユウタは9月5日、自身のインスタグラムを更新し、「rock 最高最強の兄貴と」というコメントとともに写真を投稿した。公開された写真には、ロックミュージシャンでギタリストのMIYAVIと一緒に自撮りするユウタの姿が収められている。仲良くピースサインを決める和やかな様子と、兄弟のようにそっくり