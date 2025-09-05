夏の甲子園でベスト4に進出した県立岐阜商業高校が、岐阜へ凱旋しました。選手たちの奮闘に地元は歓喜し、飲食店や企業も特別な企画で応援の思いを表現。花火大会の開催も決まり、熱戦の余韻が今も地域に広がっています。（2025年8月29日放送） ■店主も驚きと喜び…思わぬ来店で看板まで作成 8月22日、県立岐阜商業高校の選手たちが地元岐阜に帰ってきました。キャプテン・河崎広貴選手（崎はたつさき）：「皆さんの