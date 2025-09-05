◇第96回都市対抗野球大会第9日2回戦ENEOS（横浜市）1―2JFE東日本（千葉市）（2025年9月5日東京D）延長11回、タイブレークの激闘の末、ENEOSは1点が奪えず姿を消した。1回戦で4打数4安打、この日も5打数3安打と2試合9打数7安打（打率・778）をマークした山田陸人内野手（25）。しかし9回1死二、三塁の好機に一邪飛に倒れ「チームが勝たないと意味がないです。実力不足でした」と厳しい表情で話した。予選前に左有