5日昼ごろ、潟上市の県道で自転車と車が接触する事故があり、自転車に乗っていた80代の男性がけがをしました。車はそのまま走り去っていて、警察がひき逃げの疑いで調べています。山粼愛子記者「事故があった現場です。自転車に乗っていた男性は、後ろから走ってきた車と接触し、道路側に倒れたということです」現場は潟上市飯田川和田妹川の県道です。警察と消防によりますと5日午後0時40分ごろ、近くに住む80代の男性が自