映画『ブラック・ショーマン』の公開（9月12日）を記念し、主演の福山雅治と共演の有村架純によるスペシャル対談映像が公式YouTubeチャンネルで公開された。タイトルは「新バディ結成！映画『ブラック・ショーマン』福山雅治×有村架純 スペシャル対談！」。【動画】福山雅治×有村架純、スペシャル対談映像今作で初共演を果たした2人は、2022年に映画賞授賞式で初対面した際の印象を振り返り、福山が「すごく話しやすい方。お