【札幌１１Ｒ・ロスパレドネス】新馬戦６１勝の木村厩舎。福島Ｖ組は同馬以外に２頭いるが、その後は１頭が２年後に１勝したのみ。函館や新潟Ｖ組に比べても出世できていないだけに、福島新馬Ｖ馬は強く推せない。【阪神１１Ｒ・コンティノアール】初の千四だった前走でオープン初勝利を挙げたが、もまれずに内の好位でロスなく運べたのが大きい。今回は得意の京都から坂のある阪神に変わり、斤量も２キロ増える。苦戦は必至だ