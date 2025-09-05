エルメスのバーキンに似せた「カエルバーキン」という商品を販売目的で所持したとして、女が逮捕されました。 【写真を見る】形だけはエルメスの｢バーキン｣そっくり… “カエルバーキン” 販売目的で所持した疑い 立体商標侵害で会社役員の女逮捕 逮捕されたのは、京都府宇治市の会社役員・山田旬子容疑者（52）で、フランスの高級ブランド エルメスの「バーキン」に形を似せたハンドバッグ3個を