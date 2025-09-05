ガラクタ×ちゃくら×berry meetの3組による対バンライブ「GOOD BOPS SUMMER 2025」が、8月6日、Zepp Shinjukuにて開催された。このライブは、2024年5月に敢行された全国7都市のライブハウスを巡る対バンツアー「GOOD BOPS TOUR 2024」の延長線上に位置付けられるもの。それ以前から交流があった同世代の3組は、昨年のツアーを通して”戦友”としての絆を深め合い、そして、その後の約1年間を通して、各々がそれぞれの道を突き進み