¡ÚÆ°²è¡Û¥Ü¥Ã¥·¥å¤Á¤ã¤ó¡õ¥ä¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¹æµãÏÃ¡Ãhttps://youtu.be/XzXqgggep8Q ´Ø·¸¼Ô¤ÎËÜ²»¡¦ÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°Tube¡ª º£²ó¤Ï¹ñ»Þ±É±¹¼Ë¤Ç¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤ä¥Ï¥ä¥ä¥Ã¥³¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍ­Ì¾ÇÏ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅÄÂ¼½õ¼ê¤Î¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Î¢ÏÃ¤ò¸ø³«¡ª ¡Ú#¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏËè½µÅÚÍËÆü ¥Æ¥ìÅì·ÏÎó15:00～¡¿BS¥Æ¥ìÅì 14:30～¡Û À¤³¦¤ÎÌ¾¼ê¤¬ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ë½¸·ë¡ª¡Ö2025¥ïー¥ë¥É¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥¸¥ç¥Ã¥­&#125