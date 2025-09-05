(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 9月12日に放送されるラジオ『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』に、追加ゲストとして猗窩座役・石田彰の出演が決定した。放送時間は22時から24時。ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送される。 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念し、『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』が2021年6月に