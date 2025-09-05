¼Â¼Á£Ç£Ä£Ð¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê2025Ç¯ Âè2»ÍÈ¾´ü¡Ë18:00 ·ë²Ì0.1% Í½ÁÛN/AÁ°²ó0.1%¡ÊÁ°´üÈæ) ·ë²Ì1.5% Í½ÁÛN/AÁ°²ó1.4%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)