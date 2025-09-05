パラリンピックの競泳女子で通算１５個の金メダルを獲得し「水の女王」と呼ばれた成田真由美さんが５日、死去した。５５歳。神奈川県出身。日本パラ水泳連盟が発表した。同連盟によると、成田さんは病気療養中だったという。成田さんは１９７０年８月２７日、川崎市生まれ。１３歳で脊髄炎を発症し、両下肢まひに。９４年に２３歳で水泳を始め、パラリンピックは１９９６年アトランタ、００年シドニー、０４年アテネ、０８年北