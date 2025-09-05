茨城県つくば市の農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）や東北大などの共同研究グループは5日、地球温暖化の一因である一酸化二窒素の放出を抑制するダイズを開発したと発表した。農地からの温室効果ガス発生を減らし、地球温暖化の抑制に寄与すると見込む。ダイズは育成過程で、空気中の窒素を取り込み、土壌の微生物を活用して栄養に変えることができる。しかし、根の一部分は収穫後に一酸化二窒素の発生源になるとい