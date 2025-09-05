2025Ç¯6·î6Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢´Ý¥ÎÆâ¥Û¥Æ¥ë¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-3¡Ë8³¬¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Ý¥à¡¦¥À¥À¥ó¡×²°³°¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ó¥¢¥Æ¥é¥¹2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥¹·Á¼°¤ÎÎÁÍý¤È19¼ïÎà¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ÎÁÍý¤Ï¥³¡¼¥¹·Á¼°¤Ç¡¢¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¤ä¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡¢¥á¥¤¥ó¤Ë¤ÏÆù¡¢µû²ð¡¢ÌîºÚ¤ò¾Æ¤­¾å¤²¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶úÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥¿¤ä»¨¿æ¤Ê¤É¤ÎÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ç´®Ç½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£