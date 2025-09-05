【バキ屏風】 価格：1,000,000円（レプリカサイズ全2種 15,000円） 【拡大画像へ】 マスケット合同会社は、マンガ「刃牙」シリーズと屏風専門店「片岡屏風店」とのコラボ商品「バキ屏風」を販売する。価格は「背鬼大金屏風」が1,000,000円、レプリカサイズの「背鬼金屏風」と「背鬼銀屏風」は各15,000円となる。 本商品は、9月4日より開催される京都国際マンガミュージアム「板