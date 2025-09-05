台風15号の接近で、岡山・香川の各地では昨夜（4日）からけさ（5日）にかけて激しい雨が降り、交通機関に一時影響が出ました。台風はすでに岡山・香川から遠ざかっていますが、気象台は、引き続き土砂災害に注意するよう呼びかけています。 【写真を見る】台風15号の接近通過で岡山・香川の交通機関などに影響玉藻公園では松の木が倒れる被害も （茅原淳記者）「午後9時過ぎの東かがわ市です。台風の接近に伴い、雨・風ともに