【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King Gnuが、9月5日0時に新曲「SO BAD」を配信リリースした。 ■狂暴で享楽的な『ゾンビ・デ・ダンス』テーマソング「SO BAD」 「SO BAD」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて9月5日より開催される『ハロウィーン・ホラー・ナイト』で開催されている、超狂暴ゾンビたちが迫力のダンスを踊り狂う『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして