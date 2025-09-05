アイルは５日の取引終了後、２５年７月期の連結決算の発表にあわせて、２６年７月期の連結業績予想を開示した。売上高予想は２０７億円（前期比７．３％増）、営業利益予想は５２億５０００万円（同８．９％増）とした。前期に続き過去最高益の更新を計画。配当予想は中間と期末をそれぞれ３０円とし、年間では６０円（同１０円増配）を見込む。 主力のパッケージソフトウェア「アラジンオフィス」の業種別機能の強化