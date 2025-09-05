英国ミステリー『警部補アーノルド〜チェルシー捜査ファイル』シーズン3が、10月19日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送となる。 なぜ英国ドラマは短い？米国ドラマよりシーズンが少ない3つの理由 米国ドラマと英国ドラマの違