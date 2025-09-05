【その他の画像・動画等を元記事で観る】 はしメロが、TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』（TOKYO MX他にて10月4日より放送開始）のオープニングテーマ「百面相」を担当することが決定。併せて、先行配信とCDリリースも発表された。 ■『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は発行部数40万部超えの漫画原作 はしメロがオープニングテーマを担当するTVアニメ『顔に出ない柏田さん