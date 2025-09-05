アカデミー賞女優のジェシカ・チャスティンが主演＆製作総指揮を務めるサスペンススリラー『サヴァン』が9月26日（金）よりApple TV+にて世界同時配信開始となることが決定！あわせてキービジュアル＆本予告映像が解禁となった。 【2025年9月】Apple TV+で配信予定の海外ドラマ・洋画