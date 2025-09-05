Marshallは9月23日、テレビ用サウンドバー「Heston」シリーズの新製品として、コンパクトサウンドバー「Heston 60」とサブウーファー「Heston Sub 200」を公式サイトで発売する。小売店では10月下旬から販売を開始する。●クラシカルなデザインと高音質でリビングの音楽体験を豊かに今回発売する両モデルは、リビングからパーソナルスペースまで幅広い生活空間に適応し、映画や音楽の体験をさらに豊かにすることがコンセプト。