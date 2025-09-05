日テレ・東京ヴェルディベレーザは5日、ミシシッピ大学に所属するなでしこジャパンGK大場朱羽の加入を発表した。現在23歳の大場は、JFAアカデミー福島出身。なでしこチャレンジリーグでは40試合に出場すると、2021年秋にアメリカのイースト・テネシー州立大学に進学。2023年からミシシッピ大学に所属していた。世代別の日本女子代表も経験しており、Uー17女子ワールドカップ、Uー20女子ワールドカップにも出場。2024年に行わ