欧州サッカー連盟（UEFA）は現地９月３日、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズに臨むセルティックの登録メンバーを発表した。日本人４選手が所属するセルティックは、チャンピオンズリーグ（CL）のプレーオフでカザフスタン王者のカイラトにまさかの敗戦。ELにまわることになったなか、登録メンバーに前田大然や旗手怜央らを選出された一方で、今夏に加入した山田新と稲村隼翔はメンバー外となった。山田に関してはここ