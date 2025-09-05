大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが4日（木）、2025-26シーズン開幕記者会見のチケットの申し込み詳細を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 10月8日（水）14:00～15:00（開場13:30）に国立代々木競技場第二体育館にて今季の開幕記者会見が実施され、東京GBのファンクラブ「LITTLE BEARS」会員限定で無料で参加できることが以前に発表されていたが、そのチ