Ｎｅｔｆｌｉｘ「イカゲーム」シリーズで、世界にその名を知らせた俳優のイ・ジョンジェ（５２）と、ドラマ「ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜」で知名度を上げた女優のイム・ジヨン（３５）がロマンチックコメディーを繰り広げる「憎たらしい恋」（原題）の撮影が、プロ野球の試合前に球場で行われ物議を醸したと２日、現地メディアのテンアジアなどが報じた。記事によると８月３１日、「憎たらしい恋」の撮影が蚕室（チャム