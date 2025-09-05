ÀÄ¿¹¡¦È¬¸Í»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î1¼¼¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢81ºÐ¤Î½÷À­¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à51ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃæÅÄ·ÃÈþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ï8·î25Æü¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤à»³ÆâÉÚµ®»Ò¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»³Æâ¤µ¤ó¤Î»à°ø¤Ï¾Æ»à¤Ç¡¢²ÐºÒ°Ê³°¤Ë¤è¤ë³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â´Þ¤á¤ÆÆ°µ¡¤Ê