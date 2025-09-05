敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でパイレーツと対戦し、3-5で敗れた。ナ・リーグ中地区最下位に沈む相手に痛い3連敗となった。9回のチャンスでは途中交代が裏目になるシーンがあった。5点を追う9回の攻撃。ベッツのソロを起点に3点を返した。さらに2死一、二塁の好機を迎え、ここで打席に立ったのは捕手のロートベット。この日は5月以来の出場で打率は.094だった。あえなく3球三振に終わっ