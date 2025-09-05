¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/05¡Û¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØM¡§ZINE¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¿¼Ìë1»þ30Ê¬¡Á¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ê¿¼Ìë0»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Î2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡ØSM ENTERTAINMENTÂç½¸·ëSP M¡§ZINEÆÃÊÌÊÔ¡Ù¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¼ýÏ¿¸½¾ì¤ËÀøÆþ¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¤³¤³¤Ç¤ÏHearts2Hearts¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¥È¥¥¥Ï¡¼¥Ä